Médicos transplantam rosto e antebraços no mesmo paciente

Um grupo de médicos franceses anunciou hoje que transplantou parte de um rosto e dois antebraços num mesmo paciente, um homem de 30 anos que tinha sofrido graves queimaduras durante um acidente em 2004.

Duas equipes cirúrgicas de saúde pública operaram o homem durante quase 30 horas entre os dias 4 e 5 de abril, informa hoje um comunicado.

Foi transplantada "toda a parte superior do rosto, acima dos lábios: o couro cabeludo, o nariz, as orelhas, a testa e, sobretudo, as pálpebras".

Isto é "sem precedentes mundiais, nunca foi feito com outros pacientes", acrescentou o comunicado.

Ao todo, 40 pessoas participaram da cirurgia, que foi a sexta de um transplante de rosto no mundo todo e a primeira em que se transplantaram as mãos, segundo o comunicado da Assistência Pública-Hospitais de Paris.

A equipe do professor Laurent Lantieri e do doutor Jean-Paul Meningaud se ocupou da operação no rosto, enquanto o transplante das mãos foi comandado por Christian Dumontier.

A equipe de profissionais de Lantieri já fez três transplantes de rosto, o último há dez dias em uma jovem de 28 anos cujo rosto ficou desfigurado após o disparo de uma escopeta.

