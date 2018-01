Medo de epidemia faz China estocar vacina para gripe aviária

Com medo de uma possível epidemia de gripe aviária em humanos, a China começou a armazenar vacinas contra a doença produzidas no país, segundo informou nesta quinta-feira, 12, a agência de notícias estatal Xinhua. A vacina, chamada Panflu e fabricada pela firma farmacêutica local Sinovac Biotech, serve para pessoas entre 18 e 60 anos infectadas com o vírus H5N1 e suas variantes, segundo Yan Jiangying, porta-voz da Administração Estatal de Alimentos e Drogas. Segundo o Ministério da Saúde chinês, já foram registrados oito casos de gripe aviária em humanos desde dezembro e cinco dessas pessoas morreram. A China é o segundo país do mundo com tecnologia e capacidade industrial para fabricar vacinas contra a gripe aviária em humanos. Segundo os últimos dados da OMS, a gripe aviária custou a vida, desde 2003, de 252 das 399 pessoas infectadas em 15 países, a maioria delas no sudeste asiático.