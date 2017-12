Megacaminhada na Paulista deve reunir 15 mil pessoas neste domingo

Solange Spigliatti, do estadao.com.br

Cerca de 15 mil pessoas devem participar da megacaminhada da Semana da Atividade Física na Avenida Paulista neste domingo, 11, segundo previsão da Secretaria de Estado da Saúde. A concentração acontece na praça Geremia Lunardelli, atrás do Masp, a partir das 8h. O início da caminhada está previsto para as 9h.

O evento faz parte da Semana da Atividade Física (5 a 11 de abril) e pretende sensibilizar a população sobre a importância da atividade física como forma de combater o sedentarismo, evitando doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade e colesterol elevado, entre outras.

Durante todo o percurso os participantes serão acompanhados por três trios elétricos que chamarão a população a se juntar ao grupo. A caminhada termina no estacionamento da Assembleia Legislativa, onde as atividades continuarão por mais uma hora, com ginástica, alongamento e dança. Haverá distribuição de camisetas e bexigas alusivas ao Agita São Paulo.