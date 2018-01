Menina de 14 anos retira tumor de 15 kg do ovário

Um tumor que pesava mais de 15 quilos foi extirpado do ovário de uma menina de 14 anos por uma equipe de especialistas de um hospital do norte da Arábia Saudita, informou nesta terça-feira, 3, um comunicado médico. O tumor tinha se propagado gradualmente nos últimos 12 meses do ovário até ocupar todo o abdômen, afirma a nota, que indica que a operação foi realizada pelo chefe de cirurgia do hospital da zona de Hael, Mohsen Mustafa Habib. O médico afirmou que a operação concluiu com sucesso, já que a menina está fora de perigo e com sua capacidade reprodutiva intacta. A paciente, que o comunicado não identifica, tinha recorrido a várias clínicas em busca de tratamento, mas só eram receitados remédios para a má digestão, conclui a nota.