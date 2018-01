Menina em estado grave tem gripe suína, confirma Fiocruz

A menina de 14 anos, moradora da cidade gaúcha de São Gabriel e que se encontra em estado grave de saúde realmente está contaminada com o vírus A(H1N1), causador da gripe suína, confirma a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A jovem respira com auxílio de aparelhos, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Santa Maria. O quadro da jovem foi um dos motivos que levaram o prefeito Rossano Dotto Gonçalves a decretar, na segunda, 22, situação de emergência no município.

O secretario de Saúde, Paulo Forgiarini, explicou que a situação é declarada quando eventos atípicos podem colocar a sociedade em risco e requerem medidas diferenciadas. No caso da gripe, segundo ele, o temor era de uma "contaminação maciça". Esse medo surgiu após a menina apresentar os sintomas da doença ao voltar da Argentina, onde passou o feriado de Corpus Christi. A garota viajou numa excursão. E a secretaria não faz ideia de quantos passageiros do ônibus mantiveram contato com ela e com outras pessoas. "Perdemos o controle desse acompanhamento".

O secretário defendeu a decisão da prefeitura, apesar da inexistência de casos confirmados até o momento. "Essa medida parece precipitada, mas não é. Não sabemos com o que estamos lidando". Atualmente, 17 moradores com sintomas da gripe estão sendo monitorados em suas casas. "Essas pessoas só são internadas em caso de complicações", ressaltou ele.

As 39 escolas públicas e as 8 creches de São Gabriel amanheceram fechadas nesta terça, 23. Os colégios particulares também suspenderam as aulas. Está vedada a realização de festivais, boates, shows, bailes e cultos. Forgiarini afirmou que as pessoas estão sendo orientadas a procurar as unidades de saúde apenas em casos graves, para evitar a aglomeração de pessoas em locais fechados.

Os cerca de 60 mil habitantes da cidade, situada a 320 km de Porto Alegre, estão sendo avisados sobre a situação de emergência por meio de mensagens transmitidas em rádios, jornais e TV locais.

Taubaté

O colégio Anglo Cassiano Ricardo suspendeu, nesta semana, as aulas para o ensino médio em sua unidade de Taubaté (SP), onde estudam cerca de 500 alunos. A suspensão das aulas foi decidida na segunda-feira, 22, assim que foi confirmado um caso de gripe suína num aluno daquela unidade.

Segundo o professor Anísio Spani, mantenedor do colégio,na próxima segunda-feira as aulas serão retomadas por mais 15 dias antes das férias, já que a suspensão de uma semana é a recomendada pela Secretaria Estadual de Saúde.

Spani informou ainda que a suspeita é que o adolescente - que não teve o seu nome divulgado - contraiu a doença de um amigo que viajou recentemente para a Argentina. De acordo com o professor, os pais e irmãos do aluno também contraíram a gripe.

(atualizada às 18h27)