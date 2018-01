Meningite tipo C já matou 48 pessoas este ano na Bahia

Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia mostra que até terça-feira, 1, foram confirmados 178 casos de meningite meningocócica - tipo C - em todo o Estado, resultando em 48 mortes. De acordo com a pasta, a contaminação vem se mantendo constante nos últimos anos, com pequeno aumento em 2009, principalmente no município de Salvador, onde ocorreu um aumento na incidência e na letalidade.

Veja também:

Bahia compra vacinas para conter meningite tipo C

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobem para 45 os casos de meningite na cidade de Criciúma

Os casos estão distribuídos por 12 distritos do Estado e a faixa etária atingida variou de três meses a 66 anos, sendo que o maior risco de adoecer está na faixa etária de 1 ano. A maior incidência ocorreu no distrito de Itapuã, com 21 casos e três óbitos este ano. Já em 2008, foram confirmados na Bahia 137 casos de meningite tipo C e 26 óbitos.

Em comparação com o mesmo período de 2008 com 2009, está ocorrendo na capital baiana um aumento do número de casos de meningite meningocócica, sendo 56 casos e 15 mortes em 2008 e 100 casos e 25 óbitos em 2009 - crescimento de 44% do total de casos.