Menino com 31 dedos é operado com sucesso na China

Uma criança chinesa de seis anos, que tinha nascido com 31 dedos (15 nas mãos e 16 nos pés), foi submetido com sucesso a uma operação para retirar 11 deles, informou o oficial Diário do Povo.

A criança, cujo nome não foi revelado, nasceu com polidactilia (má-formação que causa o desenvolvimento de dedos extras) na localidade de Yingkou, na província de Liaoning. A cirurgia aconteceu na cidade de Shenjing, capital da mesma província.

A mãe da criança, de sobrenome Liu, contou ao portal informativo "Sina.com" que seu filho era alvo de brincadeiras de mau gosto e provocações de seus companheiros na creche, o que tinha feito com que ele se tornasse retraído, e por isso a família decidiu realizar a operação.

Segundo a mãe, o menino não queria ir à escola por conta das provocações, andava sempre com as mãos nos bolsos e se negava a tirar os sapatos. Além disso, tinha dificuldades para segurar talheres e não podia escrever corretamente, já que alguns dos dedos eram presos a outros.

Os médicos que o operaram disseram que intervenções como essas devem ser feitas cedo, para que as crianças se adaptem a seus "novos" pés e mãos. Além de ter os dedos excedentes amputados, o menino teve mãos e pés reconstruídos. O cirurgião encarregado da operação, Tian Lijie, já tinha experiência neste tipo de operações, mas nunca tinha feito uma a uma criança com tantos dedos.

Segundo o livro Guinness dos Recordes, as pessoas com mais dedos do mundo são dois rapazes indianos (Pranamya Menaria e Devendra Harne, de 4 e 15 anos, respectivamente), que têm 25 dedos cada, seis a menos que o pequeno chinês operado.