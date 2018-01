Menino que recebeu coração artificial passa por transplante

São Paulo, 15 - O menino Patrick Hora Alves, a primeira criança a receber um coração artificial no Brasil, passa nesta sexta-feira, 15, por uma cirurgia para receber um transplante do órgão. O procedimento começou por volta das 13 horas no Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Foi lá onde, no fim de março, os médicos instalaram o órgão artificial.

Durante um ano e oito meses, Patrick foi tratado com medicamentos. Em março, passava por exames para ingressar no cadastro nacional de transplantes quando foram descobertos dois coágulos no coração. Após a operação para retirar o coágulo, os médicos decidiram ligar o equipamento. Desde então, ele estava como paciente prioritário na lista de transplantes.