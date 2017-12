Menos de 50% das grávidas de 14 Estados se vacinaram contra gripe

Em quatorze estados, menos de 50% das grávidas já se vacinou contra a influenza A (H1N1) - gripe suína. De acordo com levantamento do Ministério da Saúde, 1,5 milhão de gestantes procuraram os postos de saúde em todo o país, contra 6,3 milhões de doentes crônicos e 8,6 milhões de jovens de 20 a 29 anos de idade.

A Região Nordeste é a que registra o menor porcentual de vacinação de grávidas, 46,6%. O maior ficou com a Região Sul, 60,5%.O estado com a maior cobertura vacinal de gestantes é Goiás, com 73,2%. Já o menor índice foi registrado em Roraima, 30,7%.

As grávidas estão entre as principais vítimas da doença e, por isso, integram os grupos prioritários de vacinação. Das 50 mortes registradas em 2010, 32% foram de gestantes - uma em cada três. No ano passado, foram 189 mortes - mortalidade 50% superior em comparação à população geral.

O Ministério da Saúde alerta que não há contraindicação da vacina às grávidas. Elas podem se imunizar em qualquer período da gestação. A mulher que ficar grávida após a etapa de vacinação pode procurar o posto de saúde a qualquer tempo. Apenas os alérgicos a ovo, não devem tomar a vacina.

Por conta da baixa adesão à campanha de vacinação, o governo prorrogou a fase de imunização das gestantes até o dia 23 de abril.