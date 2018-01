Mercúrio contamina seis irmãos de uma mesma família em Rosana (SP)

Crianças de uma mesma família foram contaminadas com mercúrio após achar o material dentro de frascos em um terreno utilizado como depósito público pela Prefeitura de Rosana, no interior de São Paulo.

Duas crianças, de oito e dez anos acharam bolinhas do metal prateado e as levaram para a casa e para a escola em junho. Poucos dias depois, elas e os outros quatro irmãos começaram a ter diarreia, vômito e febre, e foram diagnosticadas com contaminação por mercúrio e internadas no hospital da cidade.

Dois dos seis irmãos permanecem internados em estado grave, podendo ter danos neurológicos irreversíveis. Pelo menos 50 pessoas que estiveram em contato com o metal estão contaminadas e outras dezenas também estão sob suspeita. O terreno onde o material foi descartado não tem proteção. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) interditou o local e aplicou uma multa de R$ 83 mil à Prefeitura de Rosana.

O mercúrio é um metal pesado e altamente tóxico. De cor prateada, é encontrado geralmente no estado líquido. Se inalado ou ingerido em grandes quantidades pode causar graves problemas neurológicos e até mesmo morte.