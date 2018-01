Merkel defende gestão da crise da 'E. coli' por autoridades alemãs

Berlim - A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu nesta quinta-feira a gestão da crise provocada pela bactéria "E. coli", que até agora deixou 29 mortos na Alemanha, e afirmou que a coordenação entre o Governo federal e os estados funcionou corretamente.

Veja também:

UE reconhece que sistema de alerta para alimentos perigosos não funciona

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialista: 'Ainda não se sabe por que essa cepa prefere adultos jovens'

Saiba como se prevenir contra a bactéria E. coli

Saiba mais sobre causas e prevenção da infecção intestinal na Alemanha

"Houve uma boa coordenação entre as autoridades competentes. O importante agora é lidar com a origem da infecção e isso é muito complexo", afirmou a chefe do Governo ao término de uma reunião com os líderes dos estados.

Merkel respondeu assim as críticas aos supostos erros de coordenação das autoridades do país diante da crise e afirmou não ter a menor dúvida de as medidas adotadas foram as corretas.

O número de mortos na Alemanha por consequência da contaminação aumentou nesta quinta-feira para 29, após serem registradas três mortes nas últimas horas, duas delas na Baixa Saxônia (norte) e outra em Hesse (centro-oeste).

Segundo o Instituto Robert Koch, que centraliza as investigações relacionadas a doenças infecciosas, até agora 2,8 mil pessoas já foram hospitalizadas por causa da doença e 722 desenvolveram a perigosa Síndrome Hemolítico-Urêmica.

A maioria das mortes foi registrada em Hamburgo, o estado alemão onde teve início a contaminação, enquanto na Baixa Saxônia dez pessoas já morreram e em Hesse foi identificado nesta quinta-feira o primeiro caso.

O Instituto Robert Koch tenta identificar a origem do surto da "E. coli" desde maio, quando foi detectado o primeiro caso.

Desde 25 de maio, as autoridades alemãs mantêm a recomendação para que a população não consuma alface, pepinos e tomates crus e, desde a semana passada, estenderam esse alerta para sementes germinadas.