México anuncia venda de vacinas contra a gripe A em farmácias

O ministro da Saúde do México, José Angel Córdova, anunciou nesta segunda-feira, 1, que a vacina contra o vírus da gripe A (H1N1) já está liberada para ser vendida em farmácias do país.

Cada dose da vacina custará 300 pesos, o equivalente a R$ 43,00. Até hoje, os antivirais contra a doença eram distribuídos pelo governo, de acordo com a necessidade de abastecimentos dos hospitais públicos e privados.

O ministro confirmou ainda que a vacina poderá ser aplicada em clínicas particulares, mas "sempre sob prescrição médica". A vacina será distribuída pela estatal Biológicos y Reactivos de México (Birmex).

Inicialmente, foram entregues cerca de 215 mil vacinas para a venda em farmácias. Nos próximos dias, ainda de acordo com Córdova, o México deverá receber mais 15 milhões. No total, o país já adquiriu 30 milhões de doses de laboratórios estrangeiros.

A epidemia da Gripe A teve início no México, em abril de 2009, e em poucos meses se espalhou pelo mundo, fazendo com que a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevasse ao máximo o nível de alerta sobre a doença.

No início do ano, a OMS divulgou um novo balanço sobre as vítimas da pandemia. Segundo o documento, quase 13 mil pessoas morreram no ano passado vítimas da doença em todo o mundo.