México confirma 110 mortes e casos suspeitos passam de 2 mil

CIDADE DO MÉXICO - CIDADE DO MÉXICO -

O governo do México confirmou mais sete mortes por gripe aviária e o número de casos suspeitos da doença no país subiu para 1.614. Jose Angel Cordova, ministro da Saúde do país, afirmou nesta segunda-feira, 27, que 110 mortes podem ter sido causadas pelo vírus. Além disso, declarou que pelo menos outras 400 pessoas estão internadas com suspeita da doença, o que faz com que o número de casos suspeitos passem de 2 mil. As novas mortes foram confirmadas pela prefeitura da Cidade do México, onde 22 pessoas morreram com suspeita da doença.

Veja também:

Com na Espanha, gripe suína chega à Europa

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS discute gripe suína e UE convoca reunião

Estado de emergência é 'precaução', diz Obama

Não há evidências de casos no Brasil

EUA declaram emergência de saúde pública

Entenda a doença e saiba como ela é transmitida

Galeria: Gripe suína

Nos Estados Unidos, 20 casos da doença foram confirmados. Seis pessoas estão contaminadas no Canadá. Na Europa, a Espanha confirmou um caso da doença, sendo que outros 17 ainda são investigados. A França também tem um caso suspeitos da doença. Em Israel, dois casos são investigados. Pelo menos 13 pessoas estão com suspeita da doença na Nova Zelândia.