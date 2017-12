México confirma mais duas mortes; Peru descarta caso

O ministro da Saúde do México, José Angel Córdova, declarou nesta quinta-feira que o número de casos confirmados de gripe suína no país subiu para 260, com 12 deles acabando em morte.

Córdova disse ainda que a elevação do número de mortos de ontem para hoje não significa que mais pessoas tenham morrido no período. De acordo com ele, o que houve foi a confirmação de mortes causadas pela doença em dias anteriores, mas que até então eram consideradas apenas suspeitas.

O ministro também reforçou que o México dispõe de medicamentos e de profissionais suficientes para lidar com o surto.

Já o ministro peruano da Saúde, Oscar Ugarte, disse que foi descartado o caso de gripe suína de uma cidadã argentina, que previamente havia sido confirmado.

"É um caso de influenza tão virulento como outros casos, mas não é (gripe) suína", disse Ugarte. O caso peruano havia sido anunciado como o primeiro confirnmado da doença na América do Sul.

O ministro havia informado na quarta-feira que exames de laboratório local tinham determinado que ela apresentava a nova cepa do vírus H1N1 da gripe suína, que surgiu no México e se disseminou por diversos países.

A mulher, de 27 anos, desembarcou na terça-feira em Lima. Ela viajava em um voo da companhia Copa Airlines, que partiu do Panamá com destino direto a Buenos Aires. O avião fez uma escala em Lima depois que a tripulação detectou que a passageira apresentava febre alta e espirrava.