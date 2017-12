México fecha restaurantes, bares e academias de ginástica

A atividade de restaurantes da Cidade do México, assim como de academias de ginástica, cinemas e teatros, foi nesta terça-feira, 28, total ou quase totalmente limitada, segundo medidas adotadas pelo Governo local para conter a gripe suína.

Veja também:

Conheça as medidas anunciadas pelo mundo contra a gripe suína

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especialista pede cuidado com números da gripe suína

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Entenda a doença e saiba como ela é transmitida

Veja como é a ação do vírus H1N1

Galeria: Gripe Suína

Blog: Núcleo de Saúde

O setor de hotéis, bares e restaurantes, por exemplo, só poderá preparar comida para viagem, e, sob hipótese alguma, os clientes poderão consumir alimentos nos estabelecimentos.

A OMS chama o tipo de transmissão desse vírus de "transmissão comunitária", o que significa que o vírus se estabelece em grandes agrupamentos de pessoas, por isso a necessidade da limitação das atividades.

Marcelo Ebrard, chefe de Governo da Cidade do México, que tem quase 19 milhões de habitantes, pediu que a população se prepare para "uma convivência de várias semanas com o vírus."

O Executivo da capital instituiu um fundo de apoio de 150 milhões de pesos (US$ 10,78 milhões de dólares) para as famílias e as empresas que tiverem sua renda ou receita comprometidas pela doença.

A suspensão ou a limitação das atividades do setor de serviço, estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal em comum acordo com a Câmara Nacional da Indústria de Restaurantes (Canirac), atinge 25 mil estabelecimentos.

Além de restaurantes, também terão que fechar suas portas bares, cabarés, clubes noturnos, salões de baile, cinemas, teatros, academias de ginástica, clubes esportivos, salões de sinuca e salões de festas infantis. Essas restrições ampliam as limitações ao funcionamento de escolas, teatros e outros lugares públicos instaurada anteriormente.

Já os taxistas e motoristas de ônibus terão que usar máscaras e luvas, do contrário o veículo que estiverem dirigindo será tirado de circulação, por determinação da Secretaria de Transportes da capital (Setravi).