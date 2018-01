México perde US$ 2,2 bi com a gripe e lança plano de estímulo

A gripe suína causou perdas de US$ 2,2 bilhões ao México, de acordo com estimativas do secretário da Fazenda do país. O governo anuncia nesta terça-feira, 5, um plano de US$ 1,3 bilhões para estimular as empresas afetadas pela epidemia causada pelo vírus A (H1N1).

Agustín Carstens, secretário da Fazenda, calcula que a perda foi de 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) mexicano. Além do plano de US$ 1,3 bilhões do governo, as empresas devem receber cerca de US$ 734,5 milhões do banco de desenvolvimento do país.

O ministro da Saúde do país, José Angel Córdova, confirmou nesta terça que o número de pessoas com o vírus A (H1N1) subiu para 840 no país, mas o número de mortes se mantém em 25. Apesar dos números, o governo considera que o vírus está em declínio e que a partir da quarta-feira, 6, a rotina voltará ao normal no país.

O último boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira, 5, aumenta para 1.124 o número de casos de gripe suína confirmados em 21 países, com 26 mortos.