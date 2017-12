México suspende aulas em todo o país; mortes são 149

O governo mexicano suspendeu as aulas em todo o país até 6 de maio, e o número total de mortes atribuídas á gripe suína chega a 149 no território mexicano. Em Nova York, autoridades informam que há mais 20 casos suspeitos da doença, além de 17 outros que estão sob investigação.

Um total de 1.995 casos de pessoas foram internadas com sintomas que podem ser da doença desde o início do surto, em 13 de abril, informou o ministro da Saúde, José Angel Córdova.

Em entrevista coletiva, Córdova disse que o número de mortes confirmadas como causadas pelo vírus da gripe suína continua em 20, embora o governo esteja ampliando os esforços para fazer uma identificação mais rápida. Ontem à noite, o número de mortes com suspeita de gripe suína estava em 103.

Córdova informou que 1.070 pessoas internadas com sintomas foram liberadas dos hospitais e 776 continuam internadas.

Segundo números divulgados nesta tarde pela Organização Mundial da Saúde, há 73 casos laboratorialmente confirmados da doença no mundo, e se declarou "muito preocupada" com a disseminação do vírus.

Os casos cientificamente confirmados até agora são 40 nos EUA, 26 no México, seis no Canadá e um na Espanha. O dado da OMS para os EUA é o mesmo dos Centros para Controle de Doenças (CDC) do governo americano.