México tem 56 mortos pela gripe; OMS confirma 4.694 casos

O número de casos de gripe suína subiu para 4.694, de acordo com boletim divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desta segunda-feira, 11. Nesta manhã, o ministro da Saúde mexicano, José Angel Córdova, informou que o número de mortes subiu para 56 no país. Segundo Córdova, há 2.059 casos de pacientes com o vírus A (H1N1) no México. No Brasil, o número de casos confirmados é 8, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em entrevista coletiva, Córdova afirmou que as mortes mais recentes pela doença ocorreram no dia 6. O ministro apontou que o número de casos continua a cair, desde o pico registrado em 26 de abril. Córdova disse que foram realizados mais de 7 mil testes para a nova doença, dos quais 28,4% resultaram positivos. O índice de mortalidade estava em 2,7% entre os infectados, apontou a autoridade.

Os Estados Unidos registraram 2.532 casos, com três mortes. O Canadá teve 284 ocorrências, com uma morte. A Costa Rica também teve uma morte e oito casos. Os seguintes países registraram a doença, sem mortes, segundo a OMS:

Argentina (1), Austrália (1), Áustria (1), Brasil (8), China (2, incluindo 1 em Hong Kong), Colombia (3), Dinamarca (1), El Salvador (4), França (13), Alemanha (11), Guatemala (1), Irlanda (1), Israel (7), Italia (9), Japão (4), Holanda (3), Nova Zelândia (7), Noruega (2), Panamá (15), Polônia (1), Portugal (1), Coreia do Sul (3), Espanha (95), Suécia (2), Suíça (1) e Reino Unido (47).

A OMS não recomenda nenhuma restrição a viagens, por causa do influenza A (H1N1). Já os indivíduos doentes devem adiar planos para viajar e buscar auxílio médico. A doença era conhecida como gripe suína, até ser rebatizada pela OMS.