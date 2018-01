México volta à atividade após cinco dias parado por gripe

A capital mexicana começou a voltar à normalidade nesta quarta-feira, com as ruas novamente engarrafadas e vendedores de tacos oferecendo seus produtos nas calçadas, após as autoridades terem encerrado os cinco dias de recolhimento decididos para tentar conter o vírus da gripe H1N1.

Seguranças numa torre comercial fizeram os funcionários de escritórios passar por um aparelho detector de calor, para averiguar se apresentavam febre - um dos sintomas da gripe - no retorno ao trabalho.

Na semana passada, o governo ordenou a suspensão das atividades em todos os setores não essenciais, para prevenir a contaminação pelo vírus. A Cidade do México praticamente parou.

A rede de transportes públicos passou a desinfetar moedas para prevenir a difusão do vírus, que contém RNA típico de vírus aviários, suínos e humanos.

Mesmo assim, alguns mexicanos estavam receosos com a volta à vida pública normal.

"Sim, estou com medo de voltar ao hospital. Trabalho no pronto-socorro, e o risco de contágio é grande", disse a estudante de medicina Nadia Zamora, de 21 anos.

O número de mexicanos mortos pelo novo vírus da gripe subiu para 42, e a morte de uma mulher no Texas esta semana elevou para dois o número de mortos nos Estados Unidos.

As escolas mexicanas, no entanto, continuam fechadas como precaução contra a gripe.

Os restaurantes e cinemas estão reabrindo, mas com a exigência temporária de espaço adicional entre os clientes.

A crise provocada pela gripe pode fazer o PIB mexicano cair entre 0,3 e 0,5 ponto porcentual, disse na terça-feira o ministro das Finanças mexicano, Agustin Carstens.

Muitas pessoas estavam ansiosas por sair de suas casas, onde passaram boa parte dos últimos cinco dias.

"Não há receio em relação à reabertura das escolas. Estamos ansiosos por voltar. Já perdemos muitas aulas", disse a estudante de psicologia Ericka Vela, 28 anos.