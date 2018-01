Mianmar confirma primeiro caso da gripe em estudante

Mianmar confirmo seu primeiro caso de infecção do vírus A (H1N1), a gripe suína, em uma estudante que voltou de Cingapura, informou nesta sábado, 27, uma rádio estatal.

A adolescente de 13 anos foi enviada na sexta-feira a um hospital em Rangun depois de mostrar sintomas da gripe enquanto estava escola. Os exames realizados no sábado confirmaram que a jovem está contaminada, disse a Rádio Mianmar.

Laos e Camboja, países próximos a Mianmar, confirmaram seus primeiros casos na quarta e na sexta, respectivamente.

Outra nação próxima, a Tailândia, detectou mais de 1.200 casos desde 12 de maio e neste sábado confirmou as duas primeiras mortes no país causadas pela doença.

Com os novos casos em Mianmar, o total de países que já registraram casos da gripe suína sobe para 113. Segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), já são quase 60 mil infectados e 265 mortes, contando com as duas confirmadas na Tailândia.