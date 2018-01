Militares iniciam buscas a criadouros da dengue no DF Duzentos homens das Forças Armadas começaram hoje a atuar no combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, no Distrito Federal. Cem soldados do Exército, 50 da Marinha e 50 da Aeronáutica visitaram casas, lojas e terrenos, em busca de criadouros do mosquito.