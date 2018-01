Militares lançam foguete de treinamento em Alcântara

SÃO LUÍS - O foguete de treinamento intermediário (FTI) foi lançado com sucesso na tarde desta quarta, 31, do Centro de Lançamento Alcântara (CLA), no Maranhão.

O foguete FTI - que tem 5,48 metros de comprimento - deixou a plataforma por volta das 16h26 e atingiu cerca de 60 mil metros de altitude; ele chegou a voar a mais de quatro vezes a velocidade do som.

A missão faz parte do plano de ação para preparar o cosmódromo para operações de maior vulto, como lançar veículos lançadores de satélites.

