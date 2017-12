Militares vão visitar casas a partir de segunda-feira

SÃO PAULO - As Forças Armadas vão iniciar as visitas às casas no combate ao mosquito Aedes aegypti a partir da próxima segunda-feira, 15. Cerca de 50 mil militares vão fazer visitas, junto de agentes de saúde, aos possíveis focos de proliferação e aplicarão larvicida em criadouros, além de orientar moradores. Se for necessário, eles vão poder entrar à força nos imóveis para eliminar locais propícios à reprodução do mosquito.

Neste sábado, 13, os militares fazem uma grande operação de conscientização da população em todo o País para combater a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. A cidade de São Paulo concentrou o maior efetivo do Estado com 2.789 militares do Exército, 1.752 da Aeronáutica e 480 da Marinha.

Os militares vão distribuir panfletos para a população e dar uma breve explicação sobre dengue e o vírus zika, e as formas de prevencao. Os trabalhos começaram às 10h e vão até as 16h.

Segundo o coronel da Aeronáutica, Marcos Ribeiro, as Forças Armadas tem a confiança da população. "Isso ajuda na questão de fazer o cidadão tomar a iniciativa de também participar desse trabalho de conscientização e prevenção", afirmou. O trabalho também será realizado nos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em Guarulhos.