Minas registra mais de 149 mil casos de dengue em 2010

O Estado de Minas Gerais registrou 149.475 casos de dengue neste ano. Deste total, 73 foram confirmados como dengue hemorrágica e 13 deles acabaram em morte.

De acordo com balanço divulgado pela Secretaria estadual da Saúde nesta quarta-feira, 13, as mortes foram registradas nas cidades de Arcos (1), Carangola (2), Frei Inocêncio (1), Belo Horizonte (1), Paraopeba (1), Vespasiano (1), Dores do Indaiá (1), Pirapetinga (1), Ponte Nova (1), Cana Verde (1) e Nova Lima (2). Outras 35 mortes estão em investigação para dengue hemorrágica.

A secretaria também confirmou 224 casos de dengue com complicações (DCC). Destes, 16 resultaram em morte.

As cidades com maior número de notificações são Belo Horizonte, com 36.730 casos; Betim, com 11.069; e Montes Claros, com 5.659 notificações. Segundo a pasta, os 20 municípios com maior número de casos notificados no Estado concentram o equivalente a 64,4 % do total.

Ainda de acordo com o governo, o número de casos da doença começou a aumentar a partir de novembro de 2009, por causa das chuvas e do aumento da temperatura.