Ministério abre vagas para o Mais Médicos

O Ministério da Saúde abre nesta terça-feira, 12, uma nova rodada de contratações para o Mais Médicos. Até a próxima sexta-feira, profissionais com diploma obtido no Brasil interessados no programa podem participar da seleção. Cidades que já integram a iniciativa, mas que por algum motivo estão com vagas desocupadas, também poderão se inscrever.

A lista com cidades que dispõem de vagas abertas pela desistência deverá ser publicada até o dia 25. A partir de então, candidatos inscritos poderão escolher os municípios em que estariam dispostos a trabalhar.

Embora a participação de brasileiros no programa tenha aumentado ao longo do último ano, o ministério avalia que ainda é necessário o recrutamento de médicos cubanos, principalmente para postos mais distantes. A expectativa é que um novo termo de ajuste com Cuba seja feito neste ano.

Por enquanto, a meta é preencher as vagas que já estão ociosas com este edital. A pasta estima que haja, neste primeiro momento, um número significativo de vagas para reposição, bem superior às 300 tradicionais. Em tese, o número de vagas poderia chegar a 2.600.