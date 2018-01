Ministério alerta para falsos e-mails sobre gripe suína

O Ministério da Saúde informou na tarde desta sexta-feira, 14, por meio de nota divulgada à imprensa, que não envia e-mails com recomendações de prevenção contra o vírus Influenza A (H1N1), conhecido como gripe suína.

De acordo com o texto, foram detectados e-mails na internet em nome do Ministério da Saúde com supostos conselhos e um link "clique aqui". Essas mensagens, segundo a assessoria do ministério, devem ser apagadas imediatamente, sem serem lidas.

O link pode ser a porta de entrada para vírus ou para a ação de fraudadores em busca de dados pessoais, como senhas de contas bancárias e de cartões de crédito.

O Ministério da Saúde reitera que as ações de esclarecimento sobre a nova gripe são realizadas pelos meios de comunicação de massa (TV, jornais, rádio e mídia online) e pelo Disque Saúde (0800 61 1997).