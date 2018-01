Ministério contratará 2,4 mil profissionais para hospitais do Rio

RIO - O Ministério da Saúde abriu nesta quinta-feira,7, um processo seletivo simplificado para contratar 2.493 profissionais para trabalhar nos seis hospitais federais do Rio de Janeiro e nos institutos especializados em cardiologia e traumatologia. A medida foi tomada para ajudar o governo estadual a enfrentar a grave crise que afeta a área.

Do total de vagas abertas, 1.570 são para substituição de profissionais que terão seus contratos temporários vencidos em fevereiro. As outras 923 vagas serão de novas vagas. As inscrições estão abertas até dia 22 de janeiro, e o Ministério da Saúde espera que os selecionados comecem a trabalhar no próximo 1º.

Ao todo, serão 693 médicos, 605 enfermeiros, 580 técnicos de enfermagem, 341 analistas de gestão e 274 técnicos de suporte. Eles trabalharão nos Hospitais Federais do Andaraí, de Bonsucesso, de Ipanema, da Lagoa, Cardoso Fontes e dos Servidores do Estado, além dos institutos nacionais de Cardiologia e de Traumatologia e Ortopedia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As contratações terão impacto financeiro de R$ 130,9 milhões por ano em 2016 e 2017. De acordo com o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Alberto Beltrame, a chegada dos profissionais vai proporcionar a reativação de 120 leitos cirúrgicos e outros 34 de unidades de terapia intensiva.

"Será uma ampliação significativa na capacidade instalada de nossos hospitais. Na prática, é como incluir um novo hospital de 154 leitos na cidade do Rio rapidamente, disse Beltrame. Os contratos serão temporários, em regime de urgência, e com validade de seis meses.

Esse prazo pode ser prorrogado por até dois anos. "Mais de dois mil profissionais de saúde não estão simplesmente esperando para serem contratados. Teremos um grande trabalho de chamamento para que haja comparecimento e interesse."

A autorização para as admissões foi assinada na manhã desta quinta-feira durante reunião do Gabinete de Crise montado no núcleo estadual do Ministério da Saúde no Rio. O secretário Estadual de Saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, participou do encontro. A portaria que autoriza as admissões foi publicado na edição desta quarta-feira, 6, do Diário Oficial da União.