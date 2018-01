Ministério confirma 2.959 casos e 96 mortes por gripe suína

O Ministério da Saúde informou por meio do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira, 5, que 2.959 casos de gripe suína foram confirmados entre 25 de abril e 1º de agosto. Até essa data, a doença matou 96 pessoas. Entre as mortes registradas, 52 eram mulheres, sendo que 14 eram gestantes. De acordo com o ministério, gestação e doenças cardíacas e neurológicas são os principais fatores de risco para óbito.

Veja também:

Bragança Paulista confirma primeira morte; SP já tem 53

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS confirma estimativa de 2 bilhões de casos da nova gripe

Brasil compra 1 milhão de doses de vacina

Segundo os números que foram contabilizados com informações das secretarias estaduais e municipais de saúde, a grande maioria das pessoas infectadas pelo vírus (71,5%) apresentou sintomas leves. O restante (28,5%) apresentou febre, tosse e dificuldade respiratória - sintomas compatíveis com a definição de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).