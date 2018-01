Governo confirma 35 casos de febre amarela desde julho, com 20 mortes

BRASÍLIA - O número de casos de febre amarela avança no Brasil. De julho de 2017 a 14 de janeiro, foram confirmados 35 casos da doença, com 20 mortes. A maior parte das ocorrências está concentrada em São Paulo. O Estado contabiliza 20 infecções confirmadas, com 11 óbitos. Os registros são significativamente maiores do que os apresentados na última semana de dezembro. Na ocasião, o País contabilizava quatro infecções confirmadas, com uma morte.

+++ Veja onde se vacinar contra febre amarela na cidade de São Paulo

Os dados foram apresentados nesta terça-feira, 16, pelo Ministério da Saúde, horas depois de a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudar a recomendação da vacina no País. A organização recomenda agora que viajantes internacionais com destino ao Estado de São Paulo se vacinem contra a doença.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Briga por vacina de febre amarela termina na delegacia no ABC paulista

De acordo com o ministério, a mudança estabelecida pela OMS não altera a estratégia definida para vacinação em São Paulo. O Estado, ao lado de Bahia e Rio de Janeiro, vai reforçar a vacinação e passar a ofertar doses fracionadas da vacina, em áreas consideradas estratégicas.

+++ Campanha de vacinação contra febre amarela em São Paulo será antecipada em uma semana

Em São Paulo, a campanha será ampliada e antecipada. Em vez de a iniciativa ter início no dia 3 de fevereiro, como havia sido previsto, a campanha começa no dia 29 de janeiro. A meta é vacinar 8,3 milhões de pessoas no Estado. Serão dois "Dias D", datas em que postos abrirão nos sábados, 3 e 17 de fevereiro.

"As áreas recomendadas pela vacinação continuam as mesmas", afirmou o ministro da Saúde em exercício, Antonio Nardi.