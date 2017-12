Ministério corrige para 29 o número de mortos pela gripe suína

O Ministério da Saúde corrigiu nesta sexta-feira, 24, o número vítimas da gripe suína no País. O ministério havia anunciado que 34 pessoas morreram por causa do vírus A (H1N1), mas o número foi corrigido para 29.

Segundo nota do Ministério, por um erro técnico, foram computadas cinco mortes a mais no Estado do Rio Grande do Sul por Influenza A (H1N1). O número correto de óbitos no Estado é de 11 mortes. Com isso, somam 29 os óbitos confirmados no Brasil pela doença até o dia 22 de julho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Portanto, a taxa de mortalidade por Influenza A (H1N1) no Brasil é de 0,015 por 100 mil habitantes.