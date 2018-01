Ministério da Saúde abre terceira etapa de inscrições do Mais Médicos

O Ministério da Saúde abriu nesta quinta-feira, 28, a terceira etapa de inscrições para o Mais Médicos. Profissionais formados no Brasil interessados em participar do programa têm até o dia 9 de dezembro para formalizar a inscrição, na página do ministério na internet. Para formados no exterior, o prazo é um pouco maior: até dia 13.

Os profissionais poderão se candidatar a uma vaga em cidades que ainda não receberam médicos do programa. Das 4.025 cidades que aderiram ao Mais Médicos, 1.099 já receberam profissionais. Nos distritos indígenas, 19 dos 25 inscritos também já dispõem de médicos destacados pelo programa.

Criado em julho de 2013 pelo governo federal, o Mais Médicos dá preferência para profissionais inscritos no Brasil. No entanto, até agora, a maior parte das vagas foi preenchida por profissionais recrutados num acordo de cooperação firmado entre a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e ministério.

O programa conta com 3.676 médicos. Desses, apenas 814 são brasileiros e 457, estrangeiros que fizeram a inscrição por conta própria. Os 2,4 mil restantes foram trazidos pelo acordo com a Opas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo pretende preencher 13 mil vagas requisitadas pelos municípios até março de 2014. Até dezembro, a expectativa é ter 6,6 mil médicos. Podem participar do Mais Médicos profissionais estrangeiros com diploma reconhecido e procedentes de países que tenham relação médico por habitante superior à do Brasil.

Os participantes do programa recebem R$ 10 mil mensais e ajuda de custo para transferência. Municípios inscritos no programa são responsáveis pela alimentação e pela moradia.