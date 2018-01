Ministério da Saúde confirma 15 casos de sarampo no País

São Paulo, 13 - Já foram confirmados 15 casos de sarampo em todo o País, informou o Ministério da Saúde nesta segunda-feira, 13. Essas ocorrências se devem a importação do genótipo D4, circulante na Europa. Foram três casos em São Paulo, quatro no Rio de Janeiro, cinco no Rio Grande do Sul, um na Bahia, outro no Mato Grosso do Sul e mais um no Distrito Federal.

Quem for viajar para a Europa e Américas e ainda não tiver tomado a vacina tríplice viral, e tem até 39 anos, deve fazê-lo até 15 dias antes da viagem. Veja a recomendação do Ministério pelo site.