Brasil tem 1.656 casos confirmados de microcefalia

Dados sobre microcefalia divulgados nesta quinta-feira, 7, pelo Ministério da Saúde, mostram que o País tem 1.656 casos confirmados da má-formação e outras alterações no sistema nervoso relacionados a infecção congênita.

Segundo o governo, do total de casos confirmados, 255 foram relacionados ao vírus da zika por meio de exame de laboratório. Outros 3.130 casos suspeitos de microcefalia ainda estão sendo investigados.

De acordo com a pasta, a microcefalia atinge 588 municípios do Brasil e está presente em todos os Estados, além do Distrito Federal. Pernambuco é o Estado com maior número de confirmações (367), seguido da Bahia (265) e da Paraíba (148).

A região Nordeste do País é a mais afetada, com 86% dos casos de microcefalia confirmados no País. Em seguida está a região Sudeste, com 110 confirmações para a má-formação.