Ministério da Saúde confirma seis casos de sarampo na Paraíba

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde confirmou na última quinta-feira seis casos de sarampo em João Pessoa e na região metropolitana da capital paraibana. O resultado foi obtido pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro, referência nacional sobre a doença.

Até o momento, o Estado notificou 58 casos suspeitos. Desse total, seis foram confirmados e 52 continuam em análise. O laboratório encontrou o mesmo vírus de surtos na África do Sul, que também foi identificado em três casos confirmados no Rio Grande do Sul. Além dos dois Estados, foram registradas ocorrências da doença no Pará.

O ministério e a Secretaria Estadual da Saúde da Paraíba estão fazendo investigações para saber como os pacientes contraíram o sarampo. No território gaúcho, duas crianças foram infectadas em viagem à Argentina, ou seja, os casos são considerados importados.

A transmissão do vírus foi interrompida no Brasil em 2000, segundo o ministério. Desde então, os casos registrados no País são provenientes de outros lugares.