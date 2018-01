Ministério da Saúde convoca população para últimos dias de vacina contra H1N1

BRASÍLIA - A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 chega à reta final, e o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reforça a convocação da população. Nesta quarta-feira, 2, termina o prazo para os dois últimos grupos se imunizarem: crianças de 2 a 5 anos e adultos de 30 a 39 anos.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

OMS reavaliará status de pandemia para a gripe

Ministério faz 'operação de guerrilha' virtual sobre H1N1

Gestantes que ainda não se vacinaram também devem procurar um dos 36 mil postos do País. O Ministério da Saúde recomenda, ainda, que os Estados e municípios que não cumpriram a meta em grupos já imunizados realizem busca ativa para garantir a cobertura de 80% para todos os grupos.

"As pessoas têm apenas mais três dias para se vacinar contra a gripe H1N1. Faço um apelo aos pais e responsáveis que levem as crianças aos postos de vacinação. O recado também é importante para os adultos de 30 a 39 anos, que estão nesta última etapa", afirma o ministro Temporão. Ele lembra que o Brasil está entrando no período de maior transmissão de doenças respiratórias, por isso é essencial que os grupos mais vulneráveis ao vírus estejam protegidos.

Esta já é a maior campanha de imunização realizada no País. Até a manhã desta segunda-feira, 31, foram registradas quase 70 milhões de doses aplicadas, superando a campanha de vacinação contra rubéola, que começou em 2008 e imunizou 67 milhões de pessoas.

"No mundo, o Brasil é o país que, proporcionalmente, mais vacinou a sua população. Isso demonstra o grande trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde vacinadores e a confiança da população no programa de imunizações", diz o ministro.

A meta de imunizar pelo menos 80% do público-alvo já foi atingida para quase todos os grupos: profissionais de saúde, crianças de 6 meses a 2 anos, portadores de doenças crônicas e indígenas. O público de 20 a 29 anos está bem próximo da meta, com 79,5% de doses aplicadas. Nos adultos de 30 a 39 anos, a cobertura é de 54% e nas gestantes, 70%, com mais de 2 milhões de vacinadas.

Internações

Em 2010, até o dia 8 de maio, foram registradas 540 internações por causa da gripe H1N1. Desse total, 18% dos casos são relacionados à gestação. Em relação às mortes, um total de 64, as gestantes representam 30%.

No ano passado, de 2.051 óbitos registrados, 1.539 (75%) ocorreram em pessoas com doenças crônicas. Entre as grávidas (189 morreram ao todo), a letalidade entre os casos graves foi 50% maior que na população geral. Adultos de 20 a 29 anos concentraram 20% dos óbitos (416 no total).