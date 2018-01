Ministério divulga verba para projeto Olhar Brasil em quatro cidades

SÃO PAULO - Quatro municípios brasileiros receberão investimentos no total de R$ 685 mil, conforme publicação do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União desta terça-feira, 5. A verba irá custear procedimentos, como consultas oftalmológicas, exames e fornecimento de óculos.

Serão beneficiadas as cidades de Barbacena (MG), com R$ 78.697,47; Jaboatão dos Guararapes (PE), com R$ 301.303,93; São João do Meriti (RJ), R$ 292.563,36; e Brodowski (SP), com R$ 12.757,00.

A verba faz parte do projeto Olhar Brasil, um parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. O projeto pretende reduzir as taxas de evasão escolar através do acesso da população à consulta oftalmológica e aquisição de óculos.

Os alunos matriculados na rede pública do Ensino Fundamental, os alfabetizandos cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação, e a população com idade igual ou superior a 60 anos de idade são o público da campanha.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem estiver em Barbacena (MS) poderá procurar a unidade habilitada é a Clínica Carnier. Já em Jaboatão dos Guararapes (PE), a Fundação Altino Ventura está credenciada para os atendimentos. Em São João do Miriti (RJ), a Secretaria Municipal de Saúde oferece os serviços e em Brodowski (SP) está habilitado o Centro de Saúde III.