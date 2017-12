Ministério e indústria de alimentos fecham novo acordo para redução de sal

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde e Associação Brasileira de Indústria de Alimentos assinaram um novo acordo para redução de teores de sódio de pães, bisnaguinhas e massas instantâneas.

Para pães de forma, a meta é que entre 2017 e 2020 o teor máximo do nutriente caia de 450 mg para 400 mg a cada 100 gramas do produto. No caso das bisnaguinhas, a queda será de 388 mg para 350 mg, também a cada 100 gramas do alimento. Para as massas instantâneas, a previsão é de que até 2018 o teor máximo de sódio seja de 1840 mg a cada 100 gramas.