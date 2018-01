Ministério faz campanha contra zika voltada para crianças

SÃO PAULO - Desenho animado, vídeos em 3D, literatura de cordel e muita música. Essas são algumas das estratégias que o Ministério da Saúde vai utilizar em uma nova campanha para tentar mobilizar também as crianças no combate ao Aedes aegypti.

O órgão federal lança nesta quarta-feira, 30, uma série de seis vídeos educativos voltados para o público infantil com o objetivo de informar os pequenos e suas famílias sobre zika, dengue e chikungunya e dar orientações de como evitar a reprodução do mosquito que transmite essas doenças. O Estado teve acesso com exclusividade a um dos vídeos do projeto. Veja:

Batizada de "Crianças contra Zika", a campanha têm clipes musicais feitos com diferentes técnicas de animação e cujas canções foram compostas e interpretadas por artistas convidados. Fazem parte do time André Abujamra, Arnaldo Antunes, Hélio Ziskind, Marisa Orth, Palavra Cantada, Xis e Zeca Baleiro. Também participa do projeto a cineasta Baboo Matsusaki, que integrou a equipe de produção do filme O Menino e o Mundo, indicado ao Oscar 2016 como melhor longa de animação.

Os vídeos serão divulgados nas redes sociais e veiculados semanalmente durante a programação infantil do SBT, emissora parceira do ministério no projeto. Já as canções serão lançadas e distribuídas posteriormente em lojas virtuais e serviços de streaming de música.