Ministério lança nesta terça campanha de prevenção de aids no carnaval

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, Ricardo Barros, lança nesta terça-feira, 21, em Salvador a campanha de prevenção de aids para o carnaval.

Sob o mote "No Carnaval use camisinha e viva esta grande alegria", a peça deste ano mostra foliões heterossexuais, homossexuais e transexuais durante a festa, enquanto são exibidos números de portadoras do vírus no Brasil que não sabem da sua condição e de soropositivos que não se tratam com antirretrovirais. Além do uso de preservativos, a peça incentiva a testagem para o HIV.