Ministério libera mais R$ 3,3 mi para Hospital São Paulo

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira, 2, a liberação de mais R$ 3,3 milhões para o Hospital São Paulo, centro médico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na zona sul da capital paulista. Segundo o governo federal, o recurso é para atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e permite a qualificação da assistência. No mês passado, o ministério já havia liberado R$ 4,4 milhões para a instituição.

Esse valor, no entanto, não deverá ser suficiente para resolver a crise pela qual passa a instituição. No ano passado, a superintendência do hospital informou que o déficit mensal do serviço era de R$ 2,5 milhões e o funcionamento estava ameaçado. O problema é reflexo da situação da Unifesp. Com 20% do orçamento contingenciado, a universidade informou, em junho, só ter condições financeiras para manter as atividades até este mês.