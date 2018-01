Ministério prevê que 80 milhões estarão vacinados contra H1N1 até o fim da semana

BRASÍLIA - O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, prevê que 80 milhões de brasileiros serão vacinados contra a influenza A (H1N1) até esta sexta-feira, 11. Em pouco mais de três meses de vacinação, 75,1 milhões de pessoas foram imunizadas, conforme dados do "vacinômetro", sistema do ministério que computa o número de doses aplicadas no País.

A campanha nacional de vacinação terminou na última quarta-feira, 2, mas o ministério orientou os municípios a manter a imunização até atingir a marca dos 80 milhões - meta estabelecida pelo governo. "Com esse ritmo, estou seguro de que vamos ultrapassar os 80 milhões", disse Temporão, após a inauguração de unidade da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Brasília.

De acordo com dados parciais do ministério, mais de 80% dos trabalhadores em saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, crianças com menos de 2 anos e adultos saudáveis entre 20 e 29 anos foram vacinados. A meta de 80% de cobertura por público-alvo vulnerável não foi alcançada nos seguintes grupos: crianças entre 2 e menos de 5 anos, adultos saudáveis entre 30 e 39 anos e mulheres grávidas.

O governo federal espera aumentar a cobertura de vacinação entre as crianças durante a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, neste sábado, 12. Nessa data, os menores poderão ser imunizados contra a paralisia infantil e também contra o vírus Influenza H1N1.