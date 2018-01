Ministério Público investiga 57 mortes de bebês em maternidade de Macapá

A única maternidade pública de Macapá, Mãe Luzia, registra 57 mortes de bebês entre os 1.755 que nasceram este ano. O Ministério Público do Amapá investiga a situação do local que atende 16 municípios do estado, além de oito do Pará, mas conta com somente sete leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respiradores artificiais.

Veja também:

Morte de 11 bebês em maternidade é investigada em Alagoas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Suplemento de vitamina A não reduz mortalidade materna, aponta estudo

Segundo o diretor da maternidade, Dílson Ferreira da Silva, o hospital tem um alto índice de mortalidade de bebês com até 1 mês de idade porque recebe muitas mães jovens que não fazem o pré-natal. "Temos um alto índice de gravidez precoce, de meninas de até 13 anos e muitas não fazem o pré-natal. Em consequência disso, elas desenvolvem alguma complicação que leva à prematuridade extrema dos bebês."

De acordo com ele, outra causa para o elevado índice de óbitos é que a unidade atende casos de extrema complexidade. "Somos uma unidade de referência para atendimento pelo SUS e a única do estado que faz procedimentos de alto e médio risco", destaca.

Só este ano a taxa de mortalidade na Maternidade Mãe Luzia chegou a 32 bebês em cada mil nascidos. Em 2009, o índice verificado em todo o estado do Amapá foi de 16,6, pouco acima da média nacional, de 13,9, segundo dados do Ministério da Saúde. Só entre os dias 5 e 8 de fevereiro, nove bebês morreram no hospital.

A gravidade da situação levou um grupo de mães de Macapá a procurar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amapá. A entidade encaminhou a denúncia ao Ministério Público do estado, que pediu a abertura de inquérito policial e investiga a situação da maternidade. "Inicialmente queremos que a situação seja resolvida rapidamente para depois responsabilizarmos os culpados", afirma o promotor Alberto Eli Pinheiro.

Para ele, o problema de falta de médicos e infraestrutura não ocorre somente na Maternidade Mãe Luzia. "A saúde do Amapá em geral está muito precária. Faltam, principalmente, médicos porque o estado não forma profissionais suficientes e temos que esperar que eles venham de fora."

Segundo o Ministério da Saúde, até o início da manhã desta terça-feira não houve registro de pedido de intervenção federal na saúde do Amapá. A assessoria de imprensa da pasta informou que no ano passado foram repassados R$ 66,8 milhões para investimentos em ações de alta e média complexidade no estado. Segundo o ministério, o valor representa um salto de 4.475% se comparado à verba de R$ 1,46 milhão repassada em 2002. A pasta informou ainda que esse aumento foi 18 vezes maior para o Amapá em relação aos demais estados.