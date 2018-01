Ministro anuncia novas regras para o controle da gripe suína

O significativo aumento de casos de gripe A (H1N1) no Brasil levou o Ministério da Saúde a anunciar nesta sexta-feira, 26, três medidas para lidar com a doença. A partir de agora, a suspensão de atividades em espaços coletivos, como escolas e empresas, onde houver a confirmação de infectados deverá ser decidida com base em critérios repassados pelo ministério às vigilâncias de saúde locais. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, explicou que o objetivo é evitar a falsa sensação de insegurança. "A recomendação é simples: antes de tomar qualquer decisão, ouvir as autoridades locais".

Outra mudança está relacionada ao primeiro atendimento. Antes, todos os pacientes notificados 48 horas após os primeiros sintomas recebiam o remédio Oseltamivir. "Quanto mais coloco o vírus em contato com o medicamento, maior a chance dele criar resistência", explicou o ministro. Para evitar o surgimento dessa resistência, agora, esse procedimento será adotado apenas se houver o agravamento do estado do doente, no mesmo período, ou em caso de crianças com até 2 anos, idosos, gestantes, pessoas com baixa resistência, diabéticos, cardiopatas e pacientes com doença pulmonar ou renal crônica.

A última modificação refere-se ao processo de confirmação da doença, que passará a ser definido conforme o vínculo dentro de um mesmo ambiente. Ou seja, se o exame laboratorial der positivo para um aluno de uma creche, será considerado que todas as pessoas que convivem no mesmo espaço e que apresentam os sintomas da nova gripe estão infectadas. Segundo o ministério, nessas situações, é desnecessário fazer o exame de todos, porque a probabilidade de que tenham contraído o vírus é muito grande.