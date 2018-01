Ministro diz que dengue tipo 1 foi reintroduzida no Rio

eintrodução da dengue tipo 1 no Rio é quase uma certeza, segundo afirmou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O vírus não circula na cidade desde o início da década de 1990 e cerca de 3,7 milhões de pessoas não têm imunidade.

Em outubro, em conjunto com o governo do Estado e as prefeituras, o Ministério da Saúde planeja fazer um levantamento sobre a infestação pelo mosquito Aedes aegypti no Rio.

"É importante dizer que este vírus tem quatro sorotipos. Três deles circulam no Brasil, o tipo 4 ainda não foi registrado. Quando um sorotipo deixa de circular durante um período longo, as pessoas que nascem deixam de ter uma proteção natural, pois não tiveram contato com o vírus", disse ele.

"Então, quando o vírus é reintroduzido, há uma população suscetível e isso pode causar casos mais graves em crianças e adolescentes e pessoas que tiveram doenças em surtos anteriores podem desenvolver a dengue hemorrágica", disse Temporão.