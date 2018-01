Ministros da UE se reúnem para discutir E. coli; fazenda alemã de brotos é suspeita

Uma fazenda no norte da Alemanha foi identificada como sendo a mais provável origem do surto de infecções por uma variante altamente tóxica do E.coli que matou 22 pessoas. As autoridades alemãs aguardam nesta segunda-feira os resultados de testes realizados na fazendas. Ministros da Saúde dos países da União Europeia também se reúnem nesta segunda-feira em Luxemburgo para discutir o surto.

Veja também:

Especialista: ''Ainda não se sabe por que essa cepa prefere adultos jovens''

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saiba como se prevenir contra a bactéria E. coli

Saiba mais sobre causas e prevenção da infecção intestinal na Alemanha

OMS confirma que bactéria pode ser transmitida de pessoa para pessoa

A fazenda, que produz brotos de feijão, lentinha, ervilha e outras leguminosas fica em Ulzen, cerca de 100 km ao sul de Hamburgo, o epicentro do surto que deixou mais de 2 mil pessoas doentes.

O ministro da Agricultura para a região da baixa Saxônia, Gert Lindemann, disse que a fazenda foi fechada e todos os seus produtos recolhidos. A fazenda vendia seus produtos para restaurantes e mercados em Hamburgo e outras cidades.

Segundo o correspondente da BBC em Berlim Steve Evans, se a fazenda for confirmada como origem do surto, o caso deve causar grande constrangimento para as autoridades alemãs, que tinham inicialmente apontado para pepinos produzidos na Espanha como sendo a provável causa da contaminação pelo E.coli.

Gado e ovelhas. A bactéria já matou 22 pessoas, 21 na Alemanha e uma na Suécia, e infectou cerca de outras 2 mil, na Alemanha e outros 12 países. A maioria dos afetados pelo surto está na Alemanha, com casos concentrados na cidade de Hamburgo.

Mais de 2.150 pessoas no país foram infectadas. O ministro federal da Saúde, Daniel Bahr, informou que os hospitais do norte da Alemanha estão superlotados devido ao surto, mas os funcionários estão fazendo "todo o que for necessário" para ajudar os pacientes.

A E. coli, que costuma habitar as entranhas de gado e ovelhas, em geral é inofensiva à saúde. Mas a variedade que está atacando a Europa, a EHEC, causa diarreia, cólicas estomacais severas e febre. Ela se prende às paredes do intestino, onde libera toxinas.

A maioria das vítimas se recupera após alguns dias de tratamento, mas um pequeno número de pacientes desenvolve uma síndrome potencialmente fatal, que ataca os sistemas renal e nervoso.

Cientistas afirmaram que a nova variante da E.coli é um híbrido agressivo, tóxico para humanos e que não estava ligado anteriormente à intoxicações alimentares.

A Espanha é o país mais afetado economicamente pelo episódio, com grande perdas registradas por produtores locais de pepino e outros legumes e verduras. O premiê José Luis Rodríguez Zapatero disse que seu país vai exigir reparações pelas perdas sofridas.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.