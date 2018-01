Ministros se reúnem na OPS para analisar doenças como H1N1

Os ministros americanos de Saúde se reúnem nesta segunda-feira, 28, em Washington na Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) para acertar políticas que permitam tratar de maneira conjunta os assuntos da saúde na região como a gripe A.

Está previsto que a diretora geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, inaugure o que será o 49º Conselho Diretor da OPS e a 61ª sessão do Comitê Regional, que será realizada na capital americana até o dia 2 de outubro.

Além da gripe A, na agenda dos ministros estão outras doenças infecciosas relacionadas com a pobreza, assim como os desafios que devem enfrentar seus países para conseguir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

A secretária do Departamento de Saúde e Serviços Sociais dos Estados Unidos, Katheleen Sebelius, dará as boas-vindas aos ministros em nome do país anfitrião junto com a diretora da OPS, Mirta Roses, que posteriormente apresentará o relatório de atividades da organização.

O propósito desta reunião é de acertar novas políticas de decisão que tratem os problemas críticos de saúde desta região, indicou a OPS em comunicado.

Como conseguir uma atenção primária de saúde, uma política de nutrição para a população e a infraestrutura necessária para ter hospitais seguros também estarão no centro do debate.

O programa também inclui outros aspectos como a saúde dos adolescentes, a igualdade de gênero, a doação e o transplante de órgãos humanos, a saúde familiar e comunitária.

A OPS é o escritório regional para América da Organização Mundial da Saúde e trabalha com os países-membros para melhorar a saúde e elevar a qualidade de vida de seus habitantes.