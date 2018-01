Missão Discovery: Nasa substitui astronauta ferido

SÃO PAULO - A agência espacial norte-americana (Nasa) decidiu substituir o astronauta Tim Kopra, que se feriu em um acidente de bicicleta no início da semana, por Steve Bowen. Dessa forma, o lançamento do ônibus espacial Discovery, planejado para dia 24 de fevereiro, não deverá sofrer mais nenhum atraso.

Veja também:

Nasa conserta defeito e marca voo do Discovery para fevereiro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Astronauta que fará caminhada espacial se fere em acidente de bicicleta

Peggy Whitson, diretora do departamento que seleciona os astronautas para as missões espaciais, disse que "Tim está bem e deve se recuperar completamente, no entanto, ele não estará disponível como suporte para a nossa janela de lançamento no próximo mês." Ela acrescentou ainda que, se por algum motivo a missão sofrer mais algum atraso significativo, "Tim poderá voltar à equipe."

A missão do Discovery já foi adiada oito vezes. A última data de lançamento foi marcada na última semana, depois que os reparos no tanque de combustível da nave foram finalmente concluídos.