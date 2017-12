Misterioso problema nos olhos na Austrália foi causado por urina de vaca

SYDNEY - A causa de uma misteriosa doença nos olhos que atingiu cerca de 50 visitantes de um pavilhão leiteiro em uma feira agrícola na Austrália foi confirmada como urina de vaca.

O evento Royal Adelaide Show teve de fechar o pavilhão de gado leiteiro após um número crescente de pessoas relatarem dor nos olhos ao visitar o local.

Funcionários do Departamento de Saúde do sul do país foram chamados para investigar os casos e descobriram que a causa do surto foi urina de vaca parada.

A porta-voz do evento, Michelle Hocking, disse a jornalistas que o recente período de chuvas pode ter criado condições dentro do pavilhão por onde a amônia da urina das vacas foi liberada.

Cerca de 30 pessoas foram tratadas no local por voluntários do grupo de primeiros socorros St. John Ambulance, e as outras 20 foram encaminhadas ao departamento de emergência do Hospital Royal Adelaide.

"Não nos lembramos de um incidente anterior dessa natureza", afirmou Peter Jackson, do St. John Ambulance.