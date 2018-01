Modelo inspirado no joquempô explica relacionamento entre espécies

SÃO PAULO - Pesquisadores desenvolveram um modelo matemático baseado no joquempô (ou pedra-papel-tesoura) para explicar a diversidade ecológica em ecossistemas como a Amazônia, onde há centenas de espécies ocupando os mesmos nichos ecológicos. O estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, explica por que algumas vezes as espécies coexistem e por que algumas vezes a competição leva à extinção.

Segundo os pesquisadores, como no jogo infantil, se você tem dois competidores e um é melhor, eventualmente o outro será extinto. Mas se você tem três ou mais competidores, essas espécies conseguem coexistir para sempre.

O jogo revela algumas regras ecológicas surpreendentes, sendo um exemplo de competição "intransitiva", em que os participantes não podem simplesmente ser ordenados de melhor a pior. Quando colocados em pares, ganhadores e perdedores aparecem: pedra ganha de tesoura e assim por diante. Mas quando todas as três estratégias competem, chegamos a um impasse e nenhum elemento é o vencedor.

Na natureza, esse tipo de "relacionamento joquempô" já foi observado em grupos de três espécies de bactérias e lagartos. Os cientistas ainda não conseguiram estudar relacionamentos mais complexos com mais de três espécies.