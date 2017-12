Momento é de 'tranquilidade', diz Temporão sobre gripe

Apesar da confirmação de transmissão livre da gripe suína, sem vínculo com pessoas infectadas em outros países, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou que o momento é de tranquilidade. "O momento é de tranquilidade e de informar adequadamente a população", disse, assegurando que há recursos, medicamentos e acompanhamento dos casos. Temporão esteve hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para informá-lo sobre a situação da doença no País.

O ministro recomendou que, em caso de febre acima de 38 graus, tosse, dor de garganta e dor no corpo, o doente deve procurar um médico no posto de saúde para deixar os hospitais disponíveis para atendimentos de casos confirmados da gripe suína. Segundo Temporão, até o final do inverno deve permanecer a fase aguda da doença. Com o aumento das temperaturas, ele acredita que a situação deve melhorar.